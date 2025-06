Fdi | Ammettere il fallimento su Cittadella non è una resa ma un atto di responsabilità

Fdi, con coraggio e responsabilità, ha deciso di ammettere le difficoltà riguardo al progetto di Cittadella, non come una resa, ma come un atto di consapevolezza e trasparenza. Grazie all’iniziativa dei consiglieri Soresi, Zanardi e Domeneghetti, siamo stati i primi a sollevare dubbi fondamentali, richiamando l’attenzione su questioni tecniche e politiche cruciali. L’intervista del sindaco sul...

«Siamo stati i primi, grazie all’opera dei consiglieri Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti, a sollevare gli infiniti dubbi di natura tecnica e politica che aleggiano sul progetto del parcheggio di Piazza Cittadella e a lanciare i doverosi allarmi. L’intervista del sindaco sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fdi: «Ammettere il fallimento su Cittadella non è una resa, ma un atto di responsabilità»

In questa notizia si parla di: cittadella - ammettere - fallimento - resa

Milan-Bologna 0-1 (90?): fallimento totale. Sfugge Coppa Italia ed Europa - Al termine del secondo tempo di Milan-Bologna, la finale della Coppa Italia 2024-2025 si è rivelata un fallimento totale per i rossoneri.

Fdi: «Ammettere il fallimento su Cittadella non è una resa, ma un atto di responsabilità»; News 24 - - Notizie da Piacenza.

“Su piazza Cittadella ammettere il fallimento non è una resa, ma atto di resposabilità” - “Siamo stati i primi, grazie all’opera dei consiglieri Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti, a sollevare gli infiniti dubbi di natura tecnica ... Scrive piacenzasera.it

La settimana del Cittadella inizia con la notizia del fallimento del Parma appena - La settimana del Cittadella inizia con la notizia del fallimento del Parma appena retrocesso dalla serie A. Riporta ilgazzettino.it