FC 25 Leonardo Spinazzola SBC Flashback

Pronti a mettere alla prova le vostre abilità di building con la SBC Flashback di FC 25 dedicata a Leonardo Spinazzola? Questa sfida, arrivata il 25 giugno 2025, offre quattro sfide coinvolgenti e un premio esclusivo: il card di Spinazzola. Con un costo stimato di circa 140.000 crediti e una scadenza il 30 giugno, è il momento di mettere alla prova la vostra strategia e ottenere questa fantastica ricompensa!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Leonardo Spinazzola uscita in data 25 giugno 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Leonardo Spinazzola. Numero sfide: 4. Premio: 1x Leonardo Spinazzola Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 140.000 Crediti circa. Scadenza: 30 giugno. Italia. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Italia: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 87. Serie A. Premio: 1x Premium Gold Pack Serie A: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 88. Forma smagliante. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Leonardo Spinazzola SBC Flashback

