Favole a merenda alla Sala del Giglio di Castiglion Fibocchi

Favole a merenda alla Sala del Giglio di Castiglion Fibocchi: un appuntamento magico tra storie, sogni e meraviglie che incantano grandi e piccini. Immagina un luogo dove le parole si trasformano in avventure, le ombre danzano e i pesci parlanti svelano segreti nascosti. Un pomeriggio speciale dedicato alla fantasia e all’immaginazione, capace di accendere il cuore dei più piccoli e di far riscoprire il piacere delle storie condivise. Un’esperienza da non perdere!

Arezzo, 25 giugno 2025 – C'erano una volta un borgo toscano incastonato tra le colline, una sala dal nome gentile – la Sala del Giglio – e un gruppo di bambine e bambini tra i 4 e i 6 anni, pronti a partire per un viaggio speciale. Un viaggio fatto di storie che si trasformano, ombre danzanti, lingue sconosciute, pesci parlanti e magie di carta. È successo davvero, a Castiglion Fibocchi, grazie a "Favole a merenda", un progetto originale promosso e patrocinato dal Comune, che tra maggio e giugno ha dato vita a quattro pomeriggi di laboratori e letture, pensati per accendere la fantasia, stimolare la creatività e far incontrare mondi lontani.

Terzo appuntamento per il ciclo di eventi “*Favole a merenda*” dedicato a bambini dai 4 ai 6 anni *Unko! Un insolito amico* - lettura della storia in giapponese e in italiano, con Andrea Civile - laboratorio di origami “Magicometria, fiori”, con Ayu Vai su Facebook

