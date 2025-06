Fausto Leali è malato? A La Volta Buona racconta tutto | La verità sul Parkinson

Fausto Leali, leggenda della musica italiana, ha recentemente spalancato il sipario sulla sua battaglia personale contro il Parkinson durante un’intervista a Domenica In. Ospite de La Volta Buona, l’artista ha affrontato con sincerità le voci e le sfide legate alla sua salute, smascherando i fraintendimenti e condividendo un messaggio di coraggio e speranza. Scopriamo insieme la verità dietro le parole di Leali e il suo percorso di vita.

Fausto Leali è stato ospite de La Volta Buona, dove ha avuto “diritto di replica” in merito ad alcune notizie apparse online sul suo conto. Si è parlato di tradimenti, così come delle voci relative a una grave malattia di cui sarebbe affetto. Fausto Leali e il Parkinson. Un’intervista concessa all’amica Mara Venier a Domenica In, nel corso della quale indossava degli occhiali variopinti, ha scatenato delle voci sulle sue condizioni di salute. Qualcosa di sorprendente per il celebre cantante, che a Caterina Balivo ha spiegato realmente come stiano le cose. La conduttrice gli ha chiesto se fosse malato di Parkinson. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fausto Leali è malato? A La Volta Buona racconta tutto: “La verità sul Parkinson”

