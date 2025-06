Fatto del giorno | figli di due mamme Silvia Salis firma il riconoscimento per 11 famiglie | Video

Oggi a Genova si è scritto un nuovo capitolo di inclusione e diritti civili, con il riconoscimento ufficiale dei figli di due mamme. Silvia Salis firma il provvedimento che sancisce l’uguaglianza, un passo avanti fondamentale per tante famiglie. Nel salone di Palazzo Tursi, tra applausi e emozioni, si celebra un traguardo storico, frutto di coraggio e determinazione. Gli occhi lucidi di chi ha combattuto rendono questa vittoria ancora più significativa, simbolo di un cambiamento inevitabile e desiderato.

Sono sempre stati figli e figlie di due mamme, oggi però lo sono anche per l’anagrafe. Un lungo applauso, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, ha salutato l'atto formale con cui il Comune di Genova ha riconosciuto ufficialmente i figli e le figlie di due madri, uniformandosi alla sentenza 68 del 22 maggio 2025 della Corte Costituzionale. Gli occhi lucidi dei tanti e delle tante presenti a festeggiare un traguardo per cui l’avvocata di Rete Lenford e attivista Lgbtqia+, Ilaria Gibelli, stava lottando da sette anni. E anche per questo la prima di 11 firme è stata proprio la sua, ufficializzata dalla sindaca Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it