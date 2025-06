Fatemeh | Ho salvato mio figlio dalle bombe ora piango per chi è lì

Fatemeh, architetta iraniana, ha rischiato tutto per salvare suo figlio dalle bombe di Teheran, percorrendo un viaggio angosciante fino a Parma. Da un ritorno in patria per riunirsi ai nonni, a una fuga sotto le bombe con il supporto della Farnesina, la sua storia è un inno alla speranza e al coraggio. Ora, tra lacrime di gioia e paura, si chiede: qual è il prezzo della libertà?

Da Teheran a Parma, la fuga da incubo verso l’Italia della architetta iraniana che era tornata in patria per far conoscere il bambino ai nonni. Il viaggio sotto le bombe con un convoglio della Farnesina “Sfollati in campagna, giocavo con lui nel rifugio per non traumatizzarlo.. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fatemeh: “Ho salvato mio figlio dalle bombe, ora piango per chi è lì”

