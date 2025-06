Fares l' amico di Ramy Elgaml assolto | era a processo per spaccio di droga

In una vicenda che aveva suscitato grande scalpore, Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgami coinvolto in un tragico incidente, è stato assolto dall'accusa di spaccio di droga. Dopo un lungo percorso giudiziario, la sentenza definitiva ha riconosciuto la sua innocenza, evidenziando come l’accusa non fosse supportata da prove concrete. L’assoluzione rappresenta un momento di sollievo e di giustizia, dimostrando l’importanza di un processo equo e trasparente.

Fares Bouzidi, 22 anni, amico di Ramy Elgami, che guidava lo scooter la notte del 24 novembre 2024 quando Ramy perse la vita, è stato assolto dall'accusa di spaccio di droga, per la quale aveva chiesto (ma non ottenuto) lo strumento della messa in prova. L'assoluzione è stata pronunciata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

