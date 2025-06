Fares Bouzidi assolto per spaccio | l'amico di Ramy Elgaml a processo domani per resistenza a pubblico ufficiale

Fares Bouzidi, recentemente assolto dall'accusa di spaccio, torna a far parlare di sé. L’amico di Ramy Elgaml, invece, si prepara ad affrontare il processo domani, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Un caso che riaccende i riflettori sulle complessità della cronaca giudiziaria, tra drammi e inaspettati sviluppi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Fares Bouzidi è stato assolto dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne era alla guida dello scooter che si schiantò lo scorso novembre, durante l'inseguimento con le gazzelle dei Carabinieri in cui morì Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish” - In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish.

