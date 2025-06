Far west nel salernitano | ladri albanesi irrompono in casa di un imprenditore che ne ammazza uno e poi lo nasconde

Un episodio di tensione e violenza scuote il cuore del Salernitano: un imprenditore di 60 anni di Centola ha sparato ai ladri albanesi entrati nella sua casa, ferendone uno gravemente. Dopo aver inizialmente dichiarato che gli altri due si erano dileguati, la verità viene a galla: l'uomo si è presentato in procura confessando di aver nascosto uno dei ladri. Un caso che solleva dubbi e riflessioni sulla frontiera tra legittima difesa e giustizia privata.

Un imprenditore 60enne di Centola nel salernitano aveva aperto il fuoco contro tre ladri albanesi che si erano introdotti in casa sua, ferendone gravemente uno che è tutt’ora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Inizialmente, l’uomo aveva raccontato che gli altri due si erano dati alla fuga. Ma stamattina è arrivata la svolta: il padrone di casa si è presentato alla procura di Vallo della Lucania con il suo avvocato, confessando di aver ucciso uno dei ladri e di aver trascinato e nascosto il suo cadavere. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della della compagnia di Sapri che in tarda mattinata, sulle indicazioni del 60enne, avrebbero ritrovato il cadavere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Far west nel salernitano: ladri albanesi irrompono in casa di un imprenditore che ne ammazza uno e poi lo nasconde

