fano accordo fatto per frulla e si profila il ritorno di malshi

Il Fano Calcio si prepara ad affrontare il calciomercato con determinazione, puntando a rafforzare la rosa e a sorprendere i suoi tifosi. Con l’attenzione rivolta al ritorno di Malshi e a nuovi acquisti strategici, il club intensifica le trattative per mettere a disposizione di mister Omiccioli una squadra competitiva e pronta a sfidare ogni avversario. La campagna di rafforzamento sta prendendo forma: la squadra che sta nascendo promette grandi emozioni e successi futuri.

Il Fano Calcio vuole farsi trovare pronto quando si aprirà ufficialmente il calciomercato, martedì prossimo, e per questo intensifica i contatti per stringere le trattative sui suoi obiettivi. Il gruppo che il presidente Mei, col supporto del vice Biagiotti, e il direttore sportivo Canestrari intendono mettere a disposizione di mister Mirco Omiccioli sta sempre di più prendendo forma. Per la maggior parte, si compone di elementi che hanno disputato il campionato di Terza Categoria con la maglia granata (Nodari, Omiccioli, Palazzi, Sodani, Niang, Incerti, Casoli, Riggioni, Sabattini, Giovanelli), di giocatori provenienti dal Sant'Orso (Scarlatti, Moschella, Fontana) e di qualche elemento provenienti dall'ex Alma Juventus (Saponaro, Di Letizia).

