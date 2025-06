Fanno sesso sull’Isola dei Pescatori | 10mila euro di multa per una coppia di turisti

Una romantica gita sull'incantevole Isola dei Pescatori si è trasformata in un episodio da record, quando una coppia di turisti è stata sorpresa mentre consumava un rapporto all'aperto. La loro intimità improvvisa ha portato a una multa salatissima di 10.000 euro, sollevando non pochi interrogativi sulla privacy e il rispetto delle regole in uno dei luoghi più suggestivi del Lago Maggiore. Una lezione che invita alla prudenza e al rispetto delle norme.

Doveva essere una gita romantica in una delle perle de l Lago Maggiore, l’Isola dei Pescatori. Si è trasformata in una disavventura molto imbarazzante e soprattutto costosissima. Una coppia, residente in provincia di Alessandria, è stata sorpresa mentre consumava un rapporto sessuale all’aperto ed è stata sanzionata con una multa da 10.000 euro. I fatti sono avvenuti nel fine settimana. I due si erano appartati in una zona dell’isola parzialmente nascosta alla vista, ma comunque di pubblico passaggio e, secondo le testimonianze, non si sarebbero preoccupati minimamente di poter essere visti. Infatti, alcuni turisti che passeggiavano nelle vicinanze hanno notato la scena e, imbarazzati e infastiditi, hanno allertato la centrale operativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fanno sesso sull’Isola dei Pescatori: 10mila euro di multa per una coppia di turisti

Fanno sesso in pieno giorno tra i turisti, coppia beccata all’Isola Pescatori: 10mila euro di multa - Incastonata tra le acque tranquille del Lago Maggiore, l'Isola dei Pescatori si distingue per il suo fascino senza tempo.

