Fameccanica a San Giovanni Teatino festeggia 50 anni di numeri in crescita

A San Giovanni Teatino, l’azienda Fameccanica di Angelini Industries celebra un traguardo straordinario: 50 anni di crescita e innovazione nel settore tecnologico industriale. Con oltre 1.300 impianti installati in 72 Paesi e più di 1.200 brevetti, la storia di successo di Angelini Technologies è un esempio di eccellenza italiana nel mondo. Un anniversario che conferma il ruolo di pioniere e leader nel suo campo, e che segna l’inizio di nuovi, ambiziosi progetti.

Festa a San Giovanni Teatino per i 50 anni di Angelini Technologies – Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries attiva nella tecnologia industriale. una storia fatta di successi industriali e innovazioni: sono oltre 1.300 gli impianti installati in 72 Paesi e più di 1.200 brevetti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: fameccanica - giovanni - teatino - anni

Fameccanica a San Giovanni Teatino festeggia 50 anni di numeri in crescita; Fameccanica a San Giovanni Teatino festeggia 50 anni di numeri in crescita; Festa per i 50 anni di Angelini Technologies - Fameccanica.

Fameccanica compie 50 anni, tra tecnologia e innovazione - 200 brevetti attivi e tecnologie tra le più avanzate al mondo: la Angelini Technologies - Secondo ansa.it

Angelini technologies-fameccanica festeggia 50 anni di attività con espansione globale e innovazioni tecnologiche - 300 impianti in 72 Paesi, crescita economica solida e un progetto artistico di rigenerazione urba ... Si legge su gaeta.it