Falso in bilancio guai per Original Marines | 8 indagati sequestro per 37 milioni di euro

Un’operazione lampo della Guardia di Finanza scuote il mondo della moda: otto dirigenti di Original Marines, uno dei marchi più amati in Italia, sono sotto inchiesta per false comunicazioni di bilancio e sequestro di beni per 37 milioni di euro. La scoperta apre un capitolo complesso sulla trasparenza aziendale e le responsabilità etiche nel settore. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Blitz della Guardia di Finanza nei confronti di Original Marines, noto marchio di abbigliamento con sede all'Interporto di Nola: 8 componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale dell'azienda risultano indagati.

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines - Un caso che scuote il mondo del retail: la Procura di Nola ha sequestrato beni a otto membri della "Original Marines Spa", coinvolti in accuse di falso in bilancio e frode fiscale.

