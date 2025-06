Falso in bilancio e frode fiscale sequestro a Original Marines

Un caso che scuote il mondo del retail: la Procura di Nola ha sequestrato beni a otto membri della "Original Marines Spa", coinvolti in accuse di falso in bilancio e frode fiscale. Una vicenda che mette in discussione l’etica di un’azienda con oltre 600 punti vendita tra Italia e estero. Scopriamo insieme i dettagli di un’indagine che potrebbe cambiare le regole del settore e portare alla luce pratiche poco trasparenti.

Tempo di lettura: 2 minuti  Otto persone, tra componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della “Original Marines Spa”, societĂ con 600 punti vendita tra l’Italia e l’estero, sono indagati dalla Procura di Nola per i reati di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, esercizio abusivo di attivitĂ finanziaria e utilizzo in dichiarazione di fatture false. A ciascuno degli indagati il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato un’ordinanza con la quale il gip di Nola, su richiesta degli inquirenti, ha disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attivitĂ d’impresa per la durata di un anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original Marines

