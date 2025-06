Falsi nei bilanci di Original Marines interdetti otto amministratori | c’è anche il capo dei commercialisti di Napoli

Un nuovo scandalo scuote il mondo della moda e della finanza: otto amministratori di Original Marines, tra cui il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli, sono stati interdetti per aver falsificato i bilanci della nota azienda di abbigliamento. Una vicenda che mette in luce gravi rischi di trasparenza e integrità nel settore. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse? Scopriamolo insieme.

C’è anche il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Napoli, Eraldo Turi, tra gli otto indagati per falso in bilancio della Original Marines spa, la società che detiene il popolare marchio di abbigliamento con 600 punti vendita tra l’Italia e all’estero. Per lui come per gli altri indagati, componenti del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale dell’azienda, il Gip di Nola Fortuna Basile ha disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa per un anno. I pm Gianluigi Apicella e Francesco Maria Vicino contestano anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche, l’esercizio abusivo di attività finanziaria e l’utilizzo in dichiarazione di fatture false. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it