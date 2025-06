Falsi condoni sei indagati al Comune di Avellino L’inchiesta della Procura parte dai protocolli

Un’indagine scottante scuote il comune di Avellino: sei persone sono indagate per presunti falsi condoni edilizi, tra cui ex e attuali dirigenti, responsabili e funzionari. L’inchiesta, partita dai protocolli, svela possibili irregolarità che potrebbero avere ripercussioni profonde sulla trasparenza amministrativa. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando aperti molti interrogativi su chi abbia effettivamente beneficiato di questi atti fraudolenti.

Avellino – Sei persone sono indagate dalla Procura della Repubblica di Avellino nell'ambito di un'inchiesta su presunti falsi condoni edilizi. Tra loro figurano un ex dirigente comunale, un dirigente in carica, il responsabile dello sportello condono e quattro funzionari con funzioni di.

