Faloppio operaio ucciso da un blocco di cemento | la dinamica dell’incidente è ancora un mistero

Un tragico incidente scuote Faloppio, Como, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita in circostanze ancora misteriose. Antonio Giuseppe Patitucci, residente in Calabria, è stato colpito da un blocco di cemento durante i lavori edili, ma i dettagli sulla dinamica dell’incidente restano ignoti. La procura e Ats Insubria continuano le indagini, nel tentativo di fare luce su questa tragedia che ha sconvolto tutta la comunità .

Faloppio (Como) – Come sia esattamente avvenuto l'infortunio costato la vita ad Antonio Giuseppe Patitucci, operaio edile di 57 anni, non è ancora stato ricostruito, e non sarà una risposta che arriverà a breve. Ma in queste ultime ore, la Procura di Como e Ats Insubria, competente per svolgere gli accertamenti, hanno fatto qualche passo avanti. L'uomo, residente a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, da tempo era domiciliato in una abitazione adiacente la sede della Inerti e asfalti srl, in località Fornace a Faloppio, dove lunedì mattina alle 11.30 è avvenuta la tragedia: stava lavorando in uno scavo, pare da solo, anche se i colleghi si trovavano a pochi metri e sono subito intervenuti.