Fairphone 6 è il nuovo smartphone riparabile con Android ma senza i servizi Google

Fairphone 6 è il nuovo smartphone che incarna l’innovazione sostenibile, offrendo un dispositivo Android completamente riparabile e privo di servizi Google preinstallati. Nato dall’ambizione di rivoluzionare la tecnologia mobile, questo telefono combina durabilità, facilità di riparazione e rispetto per l’ambiente, rispondendo alle esigenze di utenti consapevoli e attenti al pianeta. Un passo avanti verso un futuro digitale più etico e responsabile, dove la tecnologia torna a essere al servizio dell’uomo e del nostro pianeta.

Fairphone, l'azienda olandese nata con l'obiettivo di rivoluzionare il settore della telefonia mobile, puntando su dispositivi progettati per essere facilmente riparabili dagli utenti senza doversi recare nei centri di assistenza, ha lanciato il suo nuovo smartphone, Fairphone 6. Un device in linea con la tradizione del marchio olandese che ha tra i suoi obiettivi quello .

