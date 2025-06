Facilitare i cambi di destinazione d’uso

In un contesto in cui il centro storico di Cesena cerca rinnovamento e vitalità, il comitato comunale di Confartigianato si impegna a facilitare i cambi di destinazione d’uso e a valorizzare lo spazio urbano tramite arredo e storytelling. Queste iniziative puntano a riscoprire l’identità della città, superando le sfide della stagnazione dei consumi e creando un ambiente che attragga residenti e visitatori. È fondamentale trasformare le difficoltà in opportunità di rinascita urbana e culturale.

Facilitare i cambi di destinazione d’uso in centro storico e procedere con l’abbellimento attraverso l’ arredo urbano con lo storytelling che racconta la città. Sono solo due delle richieste del comitato comunale di Confartigianato Cesena che si è riunito nei locali de ‘La Bottega dello Scottadito’, alla presenza di una delegazione di imprese associate del centro storico. Sono state evidenziate le difficoltà legate alla stagnazione dei consumi, alla chiusura di attività e alle vetrine spente, ai problemi di accesso di persone e merci in centro, all’aggravio di oneri comunali come l’occupazione di suolo pubblico, ai crescenti episodi di microcriminalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Facilitare i cambi di destinazione d’uso"

In questa notizia si parla di: facilitare - destinazione - cambi - sono

Lite tra Milly D’Abbraccio e Anna Tatangelo, Martina Cambi rompe il silenzio: “Sono rimasta inerme, avevo paura” - Martina Cambi, l'artista che si guadagnò l'attenzione di Milly D'Abbraccio nel celebre provino di X Factor del 2010, è tornata al centro dell'attenzione.

Durante la prima giornata di Persone&Talenti il mondo del lavoro e quello della formazione si sono incontrati e confrontati. Un’occasione che ha permesso... Vai su Facebook

Centro storico, commercio in crisi. Confartigianato: Servono cambi di destinazione d'uso e nuovi arredi; Centro, agevolare i cambi di destinazione; Cambio destinazione d’uso: le regole definitive dopo il Salva Casa.

"Centro, agevolare i cambi di destinazione" - "Facilitare i cambi di destinazione d’uso in centro storico e procedere con l’abbellimento attraverso l’arredo urbano con lo storytelling ... Segnala msn.com

Confindustria: servono 635mila nuove case. Cambi di destinazione d’uso più veloci - 000 nuovi alloggi per fronteggiare l'emergenza abitativa e contrastare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nelle aree del Paese dove è più difficile ... ilmessaggero.it scrive