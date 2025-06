Facciamo come la Spagna | niente 5% in armi

La strategia di Madrid svela un gioco sottile tra promesse e realpolitik, lasciando l’Alleanza Atlantica in bilico tra speranze e dubbi. Se anche Roma adottasse un approccio simile, quale sarebbe il futuro della nostra difesa europea? La questione si fa cruciale: è ora di chiedersi se la solidarietà tra alleati sia solo un'illusione o il pilastro su cui costruire davvero un impegno concreto e duraturo. Continua a leggere.

Madrid sta prendendo per i fondelli l’Alleanza atlantica: l’idea è quella di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi del riarmo in modo del tutto generico, lasciando il cerino della promessa non mantenuta al prossimo governo. E se Roma la imitasse?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Facciamo come la Spagna: niente 5% in armi

