Faccia a faccia Salvini-Saviano in tribunale il ministro | Mi ha detto vergognati è un maleducato

In un'aula di tribunale acceso e teso, Salvini e Saviano si sono affrontati faccia a faccia in un confronto che ha scosso l'opinione pubblica. Tra accuse e risposte, il ministro ha reagito duramente alle parole dello scrittore, definendolo «maleducato» e invitandolo a vergognarsi. Un episodio che rivela quanto le tensioni tra politica e cultura possano esplodere anche nelle aule giudiziarie, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Matteo Salvini, dopo diversi rinvii, si è presentato in tribunale per testimoniare nel processo che vede Roberto Saviano imputato per diffamazione nei suoi confronti. Al centro del procedimento, le dichiarazioni pubbliche dello scrittore, che nel 2020 lo aveva definito « ministro della Malavita ». In aula, il leader della Lega ha ricordato: «All’epoca ero ministro dell’Interno da appena 20 giorni, quando lo staff della comunicazione del Viminale mi segnalò alcuni post. Essendo Roberto Saviano un personaggio molto noto, le sue esternazioni furono condivise da milioni di persone». Alla domanda del pubblico ministero Sergio Colaiocco su come avesse vissuto quella frase, Salvini ha risposto: «Per me quella non era una citazione letteraria, era un’offesa ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Faccia a faccia Salvini-Saviano in tribunale, il ministro: «Mi ha detto “vergognati”, è un maleducato»

In questa notizia si parla di: faccia - saviano - ministro - salvini

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'” - Un faccia a faccia acceso tra Salvini e Saviano si è svolto in tribunale, lasciando un ricordo di tensione e battute pungenti.

Dopo anni di latitanza, domani Salvini si presenterà in aula, o almeno così sembra. Era stato lui a querelarmi quando, citando Salvemini, lo avevo definito “Ministro della Mala Vita”. Domani Salvini finalmente spiegherà perché ha portato a processo le mie par Vai su Facebook

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto…; Faccia a faccia tra Salvini e Saviano in tribunale durante il processo per diffamazione. Lo scrittore: Vergognati!; Vergognati: faccia a faccia in tribunale tra Saviano e Salvini.

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'” - Il vicepremier ha deposto nel processo contro lo scrittore per alcuni post sui social in cui aveva definito il leghista "ministro della mala vita" ... Da ilfattoquotidiano.it

Salvini vs Saviano, il ministro: “Mi ha detto vergognati, è un maleducato”. Lo scrittore: “Quando parla non pensa” - Scontro acceso in tribunale tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, protagonisti di un processo per presunta diffamazione legata al 2018. Lo riporta blitzquotidiano.it