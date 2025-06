Fabio Petrella FdI | Europa più concreta | meno burocrazia e più politica

Nel cuore del dibattito europeo, Fabio Petrella di Fratelli d’Italia si impegna a rendere l’Europa più concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. La sua proposta: ridurre la burocrazia e rafforzare il ruolo politico, creando un'Europa più efficace e rappresentativa. Un passo decisivo verso un dialogo più diretto tra istituzioni e popolazioni, affinché le decisioni siano veramente al servizio di tutti. È il momento di cambiare rotta e puntare su un’Europa più forte e concreta.

Il deputato di Fratelli d'Italia sulle esigenze economiche e politiche tra Italia ed Europa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fabio Petrella (FdI): “Europa più concreta: meno burocrazia e più politica”

In questa notizia si parla di: europa - fabio - petrella - concreta

L’Europa come potenza: intervista a Fabio Filomeni di ESI - Roma, 15 mag – In un'epoca di grandi trasformazioni, l'Europa è al centro di un acceso dibattito sulla sua identità e sul suo ruolo come potenza globale.

L’Europa e la minaccia russa, tra realtà concreta e spauracchio di comodo - MSN - La narrativa dominante nell’Europa occidentale, rilanciata dai vertici politici e dai principali media, ha smesso da tempo di esprimersi con il linguaggio della possibilità. Segnala msn.com

Petrella della lista l’Altra Europa con TSIPRAS a Lugo per parlare dell'”Europa e Beni Comuni” - Martedì 29 aprile alle ore 21, presso la Sala del Carmine a Lugo, il candidato nella circoscrizione del Nord Est della lista l’Altra Europa con TSIPRAS per le elezioni europee Riccardo Petrella ... Scrive ravennanotizie.it