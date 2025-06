Fabio Mascagni rieletto presidente di Cna Arezzo | I giovani al centro del nostro programma

Fabio Mascagni è stato riconfermato presidente di CNA Arezzo, con i giovani al centro del suo programma per il prossimo quadriennio. L'assemblea elettiva del 25 giugno ha sancito la continuità di una guida impegnata a valorizzare l’innovazione e le opportunità per le nuove generazioni. Nelle settimane precedenti, anche altri leader hanno confermato il loro impegno, rafforzando una strategia condivisa per un futuro più prospero e sostenibile.

Fabio Mascagni sarà il presidente di Cna Arezzo anche per il prossimo quadriennio. La rielezione è arrivata oggi, mercoledì 25 giugno, in occasione dell'assemblea elettiva territoriale che si è tenuta nella sede aretina dell'associazione. Nelle scorse settimane, erano arrivate le conferme anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

