fabbrica delle idee la sintesi del dibattito incontro sulla disaffezione dei cittadini al voto

Arezzo, 25 giugno 2025 – Mercoledì 18 giugno us presso la sede della CGIL di Arezzo si è tenuto un ampio ed approfondito confronto sul tema della disaffezione degli elettori verso le elezioni politiche, amministrative ed i referendum. Un fenomeno che ha assunto, anche in Italia dimensioni pericolose, mentre sta crescendo la partecipazione dei cittadini verso i comitati per la difesa dell'ambiente, del verde, degli scempi urbanistici e su temi sentiti. Nel recente referendum si è confermata la tendenza, in atto dal 1997, salvo quello del 2011, di una partecipazione al voto, di gran lunga inferiore al quorum richiesto, ma circa 14 milioni di persone si sono recate alle urne.