F35A con testate nucleari a bordo la svolta della Gran Bretagna contro le minacce di guerra | ripristinato il deterrente atomico aereo della Nato

Il Regno Unito compie un passo deciso per rafforzare la propria difesa: con l'acquisto di 12 jet F-35 armati con testate nucleari, Londra intende consolidare il deterrente aereo nucleare all’interno della NATO, segnando una svolta strategica contro le crescenti minacce di guerra. Questa mossa sottolinea la volontà di ripristinare la supremazia e garantire la sicurezza europea in un contesto di tensioni internazionali in aumento.

Il Regno Unito ripristinerà il deterrente nucleare aereo all'interno della Nato, integrando l'attuale deterrente basato su sottomarini, con l'acquisto di 12 jet F-35 in grado di.

F35A con testate nucleari a bordo, la svolta della Gran Bretana contro le minacce di guerra: ripristinato il deterrente atomico aereo della Nato - Il Regno Unito rinnova la sua strategia di difesa, ripristinando il deterrente nucleare aereo con l'acquisizione di 12 jet F-35A armati con testate nucleari.

