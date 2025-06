F1 Toto Wolff | Kimi Antonelli può diventare in futuro campione del mondo

Il talento di Kimi Antonelli sta emergendo con forza nel panorama della Formula 1. Alla sua prima volta su una pista sconosciuta a Montreal, l’astro nascente del team Mercedes ha conquistato il suo primo podio, dimostrando che il futuro può riservare grandi sorprese. Con questa performance, Antonelli si candida a diventare uno dei grandi campioni del domani, e chissà, potrebbe addirittura sfidare i più affermati come Toto Wolff e gli altri protagonisti di questa emozionante categoria.

Su una pista che non aveva mai visto prima del week end a Montreal (Canada), Kimi Antonelli ha ottenuto il suo primo podio in F1. Nel decimo appuntamento del campionato 2025, il 18enne bolognese è giunto terzo con la Mercedes, nella gara che ha visto il successo dell’altro pilota del team di Brackley, George Russell, a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e per l’appunto Kimi. Un riscontro molto significativo, dopo che negli appuntamenti europei qualche problema c’era stato, specialmente di affidabilità con la vettura. A punti in sei gare su dieci, dunque, Antonelli ha dimostrato un certa consistenza al suo primo anno di F1 e questi riscontri non possono che confortare Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), che tanto ha puntato su di lui, sapendo di rischiare vista la poca esperienza del pilota italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Kimi Antonelli può diventare in futuro campione del mondo”

In questa notizia si parla di: kimi - antonelli - toto - wolff

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

Andrea Kimi Antonelli, dopo la maturità massima concentrazione sulla F1. Ma Toto Wolff non vuole bruciare le tappe: “Bisogna dare tempo ai giovani” - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

Andrea Kimi Antonelli, fresco di diploma, ora può concentrarsi al 100% sul suo impegno in Formula 1, senza pensare agli studi. Ma Toto Wolff per lui ha pensato a un "piano triennale". Ecco perché Vai su Facebook

Kimi Antonelli ha fatto la maturità? Sì, però adesso c'è l'università della F1, in cattedra Toto Wolff: “Servirà un programma triennale”; Wolff: “Piano triennale per Antonelli. Hamilton? Ha bisogno di tempo, va forte da metà stagione”; Toto Wolff su Kimi Antonelli: “Bisogna dare tempo ai giovani”.

F1 | Toto Wolff predica calma su Antonelli: “Ecco quando vedremo il vero Kimi” - L’avvio di stagione aveva fatto pensare alla possibilità di vedere subito un Kimi Antonelli in lotta per le prime posizioni, nonostante Toto Wolff abbia più volte invitato alla prudenza con il giovane ... Come scrive f1ingenerale.com

Toto Wolff su Kimi Antonelli: “Bisogna dare tempo ai giovani” - Il team principal della Mercedes si coccola il giovane talento italiano, fresco di maturità. Scrive msn.com