F1 statistiche GP Austria Altro che ‘Cannibale’ a Spielberg Verstappen è una belva!

Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere un emozionante ritorno in Europa con il GP d'Austria, evento che promette scintille sulla storica pista di Spielberg. Dopo un breve passaggio in Nord America, gli appassionati sono pronti a tifare per le stelle del circuito, tra cui una vera belva come Verstappen. Con 40 gare iridate nel suo track record, questa edizione si preannuncia ancora più avvincente e ricca di sorprese.

Il Mondiale di Formula Uno torna in Europa dopo aver effettuato una “toccata e fuga” in Nordamerica. L’undicesimo appuntamento del campionato iridato 2025 si disputerà nel weekend del 27-29 giugno, nel corso del quale assisteremo al Gran Premio d’Austria. Si tratterà della 38ma edizione dell’appuntamento, ma della 40ma corsa iridata a tenersi in nell’autodromo di Spielberg. Bisogna giocoforza assimilare anche i due cosiddetti “ GP di Stiria ” imbastiti come recuperi di eventi cancellati nel 2020 e nel 2021, entrambi a una settimana di distanza dalla “gara” madre. Va peraltro aggiunto come, di queste 40 competizioni, “solo” 39 si siano svolte nell’attuale contesto (peraltro radicalmente modificato tra gli anni ’80 e ’90). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, statistiche GP Austria. Altro che ‘Cannibale’, a Spielberg Verstappen è una belva!

