F1 Napoli pensa in grande | dopo l’America’s Cup un GP del Circus?

Una pazza idea in salsa napoletana. La città del “Maschio Angioino” dopo aver bruciato la concorrenza di tante pretendenti nell’ottenere l’organizzazione dell’America’s Cup di vela 2027 vuole mettere a referto la possibilità di ospitare nuovi eventi sportivi. Il focus si sposta clamorosamente su Mondiale di F1: un circuito cittadino partenopeo dove veder sfrecciare le migliori monoposto del pianeta, in un guizzo suggestivo a cui però in tanti fra politici e sponsor commerciali vogliono credere “E’ l’occasione giusta – ha spiegato all’Ansa Enzo Rivellini, coordinatore della Lega in città), – per annunciare la nascita di un comitato per portare un Gran Premio di Formula 1 a Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it