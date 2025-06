F1 Jacques Villeneuve | Ferrari commette lo stesso errore da anni…

La Ferrari, emblema di passione e vittoria nel mondo della Formula 1, sembra incepparsi nel medesimo errore da anni, alimentando speranze e delusioni. Nel 2025, la scuderia di Maranello si trova in posizione critica, lontana dai vertici e costretta a confrontarsi con un passato che sembra ripetersi. Ricordando i successi di Jacques Villeneuve e le sfide di Kimi Raikkonen, ci chiediamo: sarĂ questa la volta buona per cambiare rotta?

Ferrari sempre al centro dell’attenzione per quanto fa nel Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello, messi alle spalle i primi dieci appuntamenti del campionato, è pesantemente attardata nelle classifiche piloti e costruttori e, salvo miracoli, non potrĂ portare a casa l’iride. Un digiuno che rischia seriamente di prolungarsi ricordando l’ultima affermazione del finlandese Kimi Raikkonen nel 2007 e l’anno successivo relativamente al titolo tra i marchi. Una Rossa in difficoltĂ e le voci di un possibile addio del Team Principal, Frederic Vasseur, a fine 2025 si fanno sempre piĂą insistenti. Una situazione complicata, se si pensa che l’anno venturo ci sarĂ il nuovo regolamento tecnico con le squadre che dovranno fare i conti con vetture diverse e power unit di nuova generazione. 🔗 Leggi su Oasport.it