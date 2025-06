F1 Jacques Villeneuve | Ferrari commette lo stesso errore da anni e Vasseur…

La Ferrari, protagonista storica della Formula 1, si trova ancora una volta sotto i riflettori per errori ripetuti e strategie discutibili. Nonostante le aspettative elevate, il team di Maranello fatica a risalire la corrente, lasciando spazio alle delusioni e alle critiche. Con l’obiettivo di rinnovare il proprio destino in un campionato dominato da rivali agguerrite, la sfida è aperta: riuscirà la scuderia di Vasseur a invertire questa tendenza negativa? La risposta dipende da molti fattori, ma il tempo stringe.

Ferrari sempre al centro dell’attenzione per quanto fa nel Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello, messi alle spalle i primi dieci appuntamenti del campionato, è pesantemente attardata nelle classifiche piloti e costruttori e, salvo miracoli, non potrĂ portare a casa l’iride. Un digiuno che rischia seriamente di prolungarsi ricordando l’ultima affermazione del finlandese Kimi Raikkonen nel 2007 e l’anno successivo relativamente al titolo tra i marchi. Una Rossa in difficoltĂ e le voci di un possibile addio del Team Principal, Frederic Vasseur, a fine 2025 si fanno sempre piĂą insistenti. Una situazione complicata, se si pensa che l’anno venturo ci sarĂ il nuovo regolamento tecnico con le squadre che dovranno fare i conti con vetture diverse e power unit di nuova generazione. 🔗 Leggi su Oasport.it