F1 il regista loda la performance di Brad Pitt | È il Monte Rushmore degli attori

Nel mondo del cinema, poche star riescono a lasciare un segno indelebile come Brad Pitt. Ora, il regista Joseph Kosinski eleva il suo talento tra i più grandi di sempre, lodando la performance dell’attore nel suo ultimo film dedicato alle corse automobilistiche. Un sogno di lunga data che si realizza, grazie a una scelta che promette di incantare il pubblico e di riscrivere il panorama cinematografico. Ed ecco perché Pitt è destinato a rimanere nella storia.

Joseph Kosinski ha speso parole al miele per il protagonista del suo ultimo film, inserendolo tra le più grandi star di tutti i tempi. Brad Pitt coltivava da decenni il sogno di recitare in un film sulle corse automobilistiche e quel sogno è stato trasformato in realtà grazie al regista Joseph Kosinski. Quest'ultimo, in una recente intervista, ha svelato il motivo per il quale ha ritenuto Brad Pitt l'interprete perfetto per il suo nuovo dramma sportivo in uscita. La grandezza di Brad Pitt secondo Joseph Kosinski "È uno degli attori che metterei sul mio personale Monte Rushmore di quelli con cui desidero lavorare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it