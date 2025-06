F1 il film non esisterebbe se non ci fosse stato prima Giorni di Tuono

F1, il film, trae origine da un’epica narrazione che affonda le radici in un passato di emozioni e innovazioni. Jerry Bruckheimer, celebre per franchise come Pirati dei Caraibi, rivela come tutto sia iniziato con "Giorni di Tuono", un capolavoro nascosto nel suo vasto repertorio. Questa pellicola, ambientata nel mondo della NASCAR, ha aperto la strada a un nuovo modo di raccontare le corse e le loro storie avvincenti.

«Ci sono sempre nuove tecnologie, nuovi modi di fare le cose e di vederle», ha spiegato Jerry Bruckheimer sul red carpet di F1, il film. Solo che l'über-produttore - responsabile di franchise come Bad Boys, Pirati dei Caraibi e Beverly Hills Cop - non stava parlando della sua ultima uscita, ma di un classico apparentemente dimenticato nella sua filmografia: Giorni di tuono, un'epopea sportiva ambientata nel mondo della NASCAR e, quindi, la prova generale per il blockbuster con cui sia lui che Warner Bros. e Apple puntano alla pole position al botteghino estivo del 2025. È evidente che Bruckheimer ha ripreso la mano con questa cosa della velocità, visto che ha già annunciato la sua ferma intenzione di collaborare di nuovo con Tom Cruise non solo per un terzo capitolo di Top Gun, ma anche per un nuovo Giorni di tuono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - F1, il film non esisterebbe se non ci fosse stato prima Giorni di Tuono

