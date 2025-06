F1 Frederic Vasseur | A Spielberg i distacchi saranno ridotti fondamentale mettere insieme tutti gli elementi

Dopo i primi dieci appuntamenti della stagione 2025 di F1, il Circus si sposta a Spielberg, in Austria, dove Frederic Vasseur e i team affrontano una sfida cruciale: ridurre i distacchi e mettere insieme tutti gli elementi necessari per la vittoria. Sul circuito veloce della Stiria, tra accelerazioni spettacolari e frenate decise, ogni dettaglio sarà fondamentale. La Ferrari, in particolare, si presenta con alcuni dubbi che potrebbero fare la differenza nel weekend.

Messi in archivio i primi dieci appuntamenti del Mondiale 2025 di F1, il Circus rivolge le propria attenzione al week end di Spielberg, in Austria. Sul circuito della Stiria, i piloti e i team saranno chiamati a trovare il giusto compromesso tra prestazione e affidabilità . Si parla di un tracciato veloce con accelerazioni e frenate importanti, molto esigente quindi sull'intero pacchetto. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza coi dubbi che hanno costellato l'intera parte di stagione affrontata. SF-25 che non ha permesso al monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton di lottare per il titolo, dovendo sperare più che altro negli errori altrui per portarsi a casa dei risultati di valore.

