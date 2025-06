F1 è al cinema | Brad Pitt in pista ad alta velocità per il film sulla Formula Uno

Preparati a vivere un’emozionante corsa nel mondo della Formula 1: “F1 232” arriva al cinema, portando Brad Pitt e un cast stellare direttamente sulla pista. Diretto da Joseph Kosinski, il film ufficiale del circus più adrenalico di sempre promette azioni ad alta velocità e scenari mozzafiato. Scopri come e dove è stato girato, e immergiti in un’esperienza cinematografica che ti farà tifare per ogni sorpasso.

Diretto da Joseph Kosinski, il film ufficiale sulla Formula 1 arriva al cinema oggi, 25 giugno, con Warner Bros. Pictures Italia. Nel cast Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Scopriamo come e dove è stato girato il film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - F1 è al cinema: Brad Pitt in pista ad alta velocità per il film sulla Formula Uno

In questa notizia si parla di: film - cinema - brad - pitt

F1 Il Film: il trailer del film con Brad Pitt dal 25 giugno al cinema - F1 Il Film, in uscita dal 25 giugno al cinema, porta sul grande schermo l'emozione della Formula 1. Con Brad Pitt e la direzione di Joseph Kosinski, il film promette adrenalina e spettacolo.

Translate postDal primo Grand Prix del 1966 al prossimo film con protagonista Brad Pitt: storia dell'adrenalinico legame tra il cinema e i motori a 4 ruote Vai su X

Semplicemente Brad Pitt . #F1IlFilm dal 25 giugno al cinema. #F1 Biglietti disponibili su www.andromedacinema.it #AndromedaCinema Vai su Facebook

F1, Brad Pitt e Tom Cruise, l'abbraccio alla première del film a Londra. FOTO; Cinema, motori e alta orologeria: Iwc protagonista nel nuovo film con Brad Pitt; Brad Pitt corre in F1: recensione del film sportivo diretto da Joseph Kosinski.

F1 - Il film: al cinema dal 25 giugno Brad Pitt nei panni di un pilota automobilistico - Il film: Brad Pitt veste i panni di un pilota automobilistico. Si legge su gazzetta.it

F1, la recensione: Brad Pitt torna a correre - F1 porta Brad Pitt in pista e rivoluziona il cinema sportivo: un film spettacolare e immersivo, girato nei veri circuiti del mondiale. Lo riporta msn.com