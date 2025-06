F1 Beganovic e Dunne su Ferrari e McLaren nella FP1 del GP d’Austria Intanto Red Bull scalda Lindblad…

Il venerdì del GP d’Austria promette emozioni e sorprese in pista, con Ferrari e McLaren che sperimentano nuove strategie e opportunità per i loro rookie. In questa prima sessione di prove libere, le squadre di vertice decidono di affidare a giovani talenti il volante, testando così le potenzialità emergenti e preparando il terreno per una seconda fase di qualifiche e gara più competitiva. La curiosità è tanta: cosa riserveranno queste novità agli appassionati?

Ci saranno novità in pista nel venerdì del GP d'Austria, nel quale due team di vertice utilizzeranno la FP1 per consentire a un rookie di girare concretamente su una Formula 1 in un contesto agonistico, sostituendo uno dei propri titolari. Le squadre in questione sono Ferrari e McLaren, dunque due strutture di vertice. La notizia principale riguarda il Team di Woking, che nella prima sessione di prove libere lascerà a riposo Lando Norris per fare spazio ad Alex Dunne. Il diciannovenne irlandese, correntemente impegnato in Formula 2 con Rodin Motorsport, è in testa alla classifica della categoria cadetta, forte di due vittorie in Feature Race (Bahrain e Imola).

Ferrari, Beganovic al posto di Leclerc nella prima sessione di libere in Austria - Un nuovo volto si affaccia sulla scena della Formula 1: Dino Beganovic prende il volante della Ferrari SF-25 al posto di Charles Leclerc nelle prime libere ad Austria, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita.

