Expo Osaka Gruppo Bracco protagonista alla Health and Well-Being Week

L’Esposizione Universale di Osaka rappresenta un palcoscenico globale per l’innovazione e la salute, e il Gruppo Bracco si distingue come protagonista indiscusso. Gold Sponsor del padiglione Italia, l’azienda leader nella diagnostica si impegna attivamente durante la Health and Well-Being Week, che dal 20 giugno al 1° luglio mette al centro il benessere e le sfide della medicina moderna. Un’occasione unica per condividere soluzioni all’avanguardia e ispirare il futuro della salute mondiale.

(Adnkronos) – Il Gruppo Bracco è uno dei grandi protagonisti dell’Expo di Osaka: Gold Sponsor del padiglione Italia, l’azienda leader globale nella diagnostica è impegnata in prima linea in diversi eventi nel corso della Health and Well-Being Week che si tiene dal 20 giugno al 1° luglio. (Video) “L’Esposizione Universale di Osaka, soprattutto in questi tempi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

