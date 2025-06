Ex ostello Dante nel degrado FdI | Condizioni indegne una ferita contro il bisogno abitativo

L'ex Ostello Dante di Ravenna, chiuso dal 2017 e ormai in stato di degrado da anni, rappresenta una ferita aperta nel tessuto urbano e sociale della città. Le sue condizioni indegne sono un chiaro segnale di come il bisogno abitativo sia ancora una questione irrisolta. È urgente che l’amministrazione intervenga per ridare dignità a questa struttura e rispondere alle esigenze della comunità, evitando che il problema sicristallizzi ancora di più.

"Ex ostello Dante in condizioni indegne, serve un intervento urgente": a sollecitare l'amministrazione comunale di Ravenna sulle condizioni dell'ex ostello di via Nicolodi, chiuso dal 2017 e in stato di degrado da anni, sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Falco Caponegro e Anna Greco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ex ostello Dante nel degrado, FdI: "Condizioni indegne, una ferita contro il bisogno abitativo"

