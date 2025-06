Ex Milan Piccinocchi lascia il calcio | nuova vita da collaboratore tecnico

Dopo quattro stagioni all’insegna della passione e dell’impegno con l’Alcione Milano, Mario Piccinocchi decide di voltare pagina, abbracciando una nuova sfida come collaboratore tecnico. Un passo importante per il centrocampista ex Milan, che apre un capitolo tutto da scrivere nel mondo del calcio, portando con sé esperienza e determinazione. È l’inizio di un’avventura che promette grandi soddisfazioni e nuove emozioni nel suo percorso professionale.

Dopo quattro intense stagioni in campo con la maglia arancione dell'Alcione Milano, l'ex Milan, Mario Piccinocchi lascia il calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Piccinocchi lascia il calcio: nuova vita da collaboratore tecnico

In questa notizia si parla di: milan - piccinocchi - lascia - calcio

È più un arrivederci tra Mario Piccinocchi e l'Alcione: il capitano della storica promozione in Serie C resterà in società. di Beatrice Balbinot #Nazionali #SerieC Vai su Facebook

L'ex Milan Piccinocchi dice addio al calcio a soli 30 anni. Entrerà nello staff dell'Alcione; Ha fatto la storia del club, ora dice addio al calcio: per l'ex Milan c'è un ruolo nello staff tecnico; Piccinocchi cambia veste. La nuova vita del capitano.

Milan: è ufficiale, Paolo Maldini lascia - Calcio - Ansa.it - Il Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel vlub, "con effetto dal 5 giugno 2023", spiega la società nel pomeriggio di martedì 6. Da ansa.it

Milan: è ufficiale, Paolo Maldini lascia - Notizie - Ansa.it - Il Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel vlub, "con effetto dal 5 giugno 2023", spiega la società nel pomeriggio di martedì 6. ansa.it scrive