Ex Magneti Marelli la nuova vita | Sarà il quarto studentato a Sesto

Una nuova vita sta per nascere dall’ex Magneti Marelli di Sesto San Giovanni: il prestigioso edificio, che ha ospitato grandi aziende e storie industriali, si trasformerà nel quarto studentato della città. Castello Sgr, con il Fondo Casati IV, ha acquisito questa icona architettonica, pronta a diventare un vivace polo per studenti e giovani, rigenerando un pezzo di storia e creando opportunità per il futuro. La trasformazione è ormai in atto, e il progetto promette di rivoluzionare il quartiere.

di Laura Lana L'ex Magneti Marelli diventerà una residenza per studenti. Sarà il quarto studentato a Sesto San Giovanni. Castello Sgr, tramite il Fondo Casati IV, ha infatti acquistato il maxi immobile, dismesso ormai da anni. La transazione ha riguardato l'edificio - in passato sede di Magneti Marelli e, successivamente, di Impregilo - che si sviluppa su un intero isolato tra viale Marelli e viale Italia su una superficie di oltre 25.000 metri quadrati. "Questa operazione rappresenta non solo un passaggio significativo per AreCneprix nel settore immobiliare, ma anche un'opportunità concreta di rigenerazione urbana - spiega Marco Sion Raccah, ceo di AreCneprix, asset manager dell'immobile -.

