Ex Ilva rischia di saltare l?accordo di programma No di Taranto M5s e Avs

L’ombra dell’incertezza si allunga sull’ex Ilva di Taranto, mentre il dialogo tra M5S e AVS si complica. Dopo un vertice riservato e senza esiti definitivi, il futuro del polo siderurgico sembra più fragile che mai. La sfida ora è trovare un’intesa che possa tutelare l’occupazione e il territorio, ma le tensioni rischiano di compromettere definitivamente la sottoscrizione dell’accordo di programma. La domanda ora è: riusciranno le parti a superare gli ostacoli e a dare un nuovo impulso alla...

La strada per la sottoscrizione dell'accordo di programma per stabilire il destino dell'ex Ilva di Taranto si fa in salita. Dal vertice di ieri, rigorosamente chiuso alla stampa, convocato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, rischia di saltare l?accordo di programma. No di Taranto, M5s e Avs

