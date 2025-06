Ex Gkn | Tribunale di Firenze ordina sgombero Operai in presidio davanti alla Regione Basta speculazioni

Il recente ordine di sgombero del tribunale di Firenze mette in discussione la lotta degli ex dipendenti Gkn, che da oltre due anni presidiano il sito di Campi Bisenzio. Una battaglia fatta di passione e protesta contro le speculazioni industriali, che ora rischia di essere soffocata. È il momento di ribadire che la dignità dei lavoratori non si può mettere in secondo piano. La loro voce deve continuare a risuonare forte e chiara.

E' stato ordinato dal tribunale di Firenze ha ordinato lo sgombero dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio, dove gli ex dipendenti sono in assemblea e presidio permanente dal 9 luglio 2021, anniversario della chiusura del sito ed inizio della vertenza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ex Gkn: Tribunale di Firenze ordina sgombero. Operai in presidio davanti alla Regione. “Basta speculazioni”

Il Tribunale di Firenze ordina lo sgombero della ex-gkn, dove gli ex dipendenti sono in assemblea e presidio permanente dal 9 luglio 2021. A questa lotta operaia va tutta la nostra solidarietà: se vorranno sgomberare dovranno passare sui nostri corpi e su que

Ex Gkn, svolta amara per gli operai. Il tribunale ordina lo sgombero: "Forza pubblica se necessario" - I commissari giudiziali dopo il sopralluogo del 4 giugno hanno preparato una lista delle zone inaccessibili. Da msn.com

