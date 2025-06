Ex Gkn svolta amara per gli operai Il tribunale ordina lo sgombero | Forza pubblica se necessario

La vertenza ex GKN si fa sempre più complessa: il tribunale di Firenze ha ordinato lo sgombero dell’area industriale di viale Fratelli Cervi a Campi, coinvolgendo direttamente il futuro di decine di lavoratori. La decisione, presa dai giudici su richiesta dei commissari giudiziali, apre una fase delicata che rischia di mettere in discussione i diritti e le speranze di chi ha lottato per salvare il proprio posto di lavoro. La battaglia è ancora tutta da giocare.

Il tribunale di Firenze ha disposto lo sgombero della ex Gkn. Il sito industriale di viale Fratelli Cervi a Campi, ovvero l’area dove sorge l’ex fabbrica dell’automotive, adesso Qf in liquidazione, dovrà essere liberato secondo quanto richiesto dai commissari giudiziali del procedimento di concordato preventivo. Nei mesi scorsi, l’azienda – tramite il liquidatore Gianluca Franchi – aveva fatto richiesta per l’apertura della procedura di concordato preventivo. E così sono stati nominati i commissari giudiziali dalla giudice Maria Novella Legnaioli, con provvedimento del 21 maggio scorso. I commissari in quanto custodi del patrimonio della società debitrice e del complesso industriale – di proprietà delle società assuntrici dell’onere concordatario cioè la Tuscany Industry srl e Sviluppo Immobiliare Toscana srl (due società legate a Qf stessa, "vendita infragruppo" aveva spiegato all’epoca il liquidatore) – hanno effettuato un sopralluogo lo scorso 4 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Gkn, svolta amara per gli operai. Il tribunale ordina lo sgombero: "Forza pubblica se necessario"

In questa notizia si parla di: tribunale - sgombero - svolta - amara

Oggi l’insediamento di Francesca Spena: svolta storica al Tribunale di Avellino - Oggi segna una svolta storica per il Tribunale di Avellino con l’insediamento di Francesca Spena, prima donna a guidare gli uffici giudiziari irpini.

Ex Gkn, svolta amara per gli operai. Il tribunale ordina lo sgombero: "Forza pubblica se necessario" - Nel mirino la reception, la tensostruttura e la palazzina nord: adesso dovranno essere liberate . Da lanazione.it

Csm: Tribunale Milano acquisisce verbale Amara 'Eni-Nigeria' - Il presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi ha acquisito nei giorni scorsi dalla Procura di Brescia gli atti del fascicolo archiviato che era stato aperto dopo che i pm milanesi, su ... Da ansa.it