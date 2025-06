Ex Atalanta e Lecce ufficiale | Ferreira Pinto all'Almè

Una nuova avventura si apre per Ferreira Pinto, il talentuoso centrocampista brasiliano di 46 anni che ha scritto pagine importanti in Serie A con Atalanta, Lecce e altre grandi. Ora, il suo percorso prosegue nei dilettanti della Lombardia, portando con sé esperienza e passione. Il suo arrivo rappresenta un'opportunità unica per il club e un esempio di dedizione per i giovani talenti in erba. La sua esperienza sarà sicuramente un valore aggiunto per il campionato regionale.

Ferreira Pinto cambia squadra nei dilettanti della Lombardia. Il centrocampista brasiliano (46 anni ex Atalanta, Lecce, Varese, Cesena, Perugia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L'ex Atalanta Ferreiro Pinto ha 45 anni ma non si ferma: ha firmato per l'Almè - Il calciatore ha vestito la maglia nerazzurra tra il 2006 e il 2013, e viene da undici anni al Ponte San Pietro ... Da bergamo.corriere.it

L'ex Lecce Ferreira Pinto non vuole fermarsi: a 40 anni firma per un nuovo club - Con un curriculum straordinario, Ferreira Pinto porta con sé l’esperienza di 127 presenze in Serie A con 12 reti, 122 presenze in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D: numeri che parlano da soli e ... Lo riporta pianetalecce.it