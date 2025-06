Eventi a Bologna di mercoledì 25 giugno 2025

A Bologna, il 25 giugno 2025, le Due Torri si trasformano nel palcoscenico di emozionanti eventi che rendono speciale questa giornata. Dalla presentazione del nuovo libro di Antonia Caruso alla vivace iniziativa "Per Frida nel Parco" con Gianluca Morozzi, la città si anima di cultura e divertimento. Scoprite cosa fare oggi a Bologna e lasciatevi coinvolgere dalle opportunità che questa splendida città offre sotto il sole estivo, perché ogni momento può diventare un ricordo indimenticabile.

Bologna, 25 giugno 2025 - Come ogni giorno, vi proponiamo una lunga lista di appuntamenti imperdibili in programma sotto le Due Torri. Ecco cosa fare oggi a Bologna. Alle 18, alla Feltrinelli, Antonia Caruso presenta il suo libro Corpi Invisibili. Interviene l'illustratrice Sonno e l'incontro è moderato da Tiffany Vecchietti. Alle 19, al parco della Montagnola ( per Frida nel Parco ), Gianluca Morozzi presenta Nel dubbio, in collaborazione con la libreria Ubik Irnerio. Alle 21, in Montagnola nell'ambito di Montagnola Republic, arriva Giulia Mei live. C’è attesa per la Notte bianca di via Andrea Costa, ‘Dancing in the street’, che come ormai tradizione, riporterà nel caldo delle serate estive bolognesi un tocco di divertimento e magia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it