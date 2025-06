Eurosport lascia la piattaforma Sky dal 1° luglio | cosa cambia nelle trasmissioni del tennis e degli altri sport

A partire dal 1° luglio, il legame tra Eurosport e Sky si interrompe, portando a cambiamenti significativi nella visibilità degli eventi sportivi. I canali Warner Bros/Discovery non saranno più disponibili su Sky, sostituiti da nuovi canali tematici. Questo addio segna una svolta importante per gli appassionati di tennis e altri sport, che dovranno adattarsi a un nuovo panorama di trasmissioni. Ecco cosa cambierà nel mondo dello sport televisivo.

Titoli di coda. Dal 1° luglio il percorso condiviso tra Eurosport e Sky terminerà. I canali del gruppo Warner BrosDiscovery, infatti, non saranno più visibili sulla piattaforma a pagamento sui canali 210 e 211 e saranno sostituiti da altri tematici. Una rottura che era un po’ nell’aria, frutto di una accordo che non si è trovato nelle lunghe trattative. Mancato accordo su basi economiche per lo più che avrà delle conseguenze su entrambi i brodacaster: Sky avrà delle ripercussioni d’ascolto legate agli eventi che, a questo punto, saranno esclusiva di Warner BrosDiscovery; i canali Eurosport allo stesso modo avranno delle ricadute negative dal punto di vista della visibilità e non saranno più rivelati dall’Auditel, perdendo non poco in termini di introiti pubblicitari. 🔗 Leggi su Oasport.it