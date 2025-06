Eurosport e Sky si separano | cosa cambia per tennis e ciclismo ma anche per le Olimpiadi

L’estate porta con sé un importante cambiamento nel mondo dello sport: Eurosport e Sky si separano, rivoluzionando la visibilità di tennis, ciclismo e Olimpiadi. A partire dal 1° luglio, gli abbonati Sky non troveranno più Eurosport 1 e 2, ma nuovi canali dedicati a grandi leggende e eventi estivi. Ma cosa significa tutto questo per gli appassionati? Scopriamo insieme come questa divisione influenzerà il modo di vivere lo sport.

Si dividono le strade tra Eurosport e Sky. Gli abbonati Sky, infatti, dal primo luglio non vedranno più i canali Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (2011) sulla propria piattaforma. Canali che verranno sostituiti da “ Sky Sport Legend ” – dedicato a momenti e leggende indimenticabili – e “ Sky Sport Mix “, con gli eventi dell’estate di maggior rilevanza. Non è infatti stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2025, motivo per cui dopo quella data i canali appartenenti al network Warner Bros non saranno più visibili su Sky. Una separazione che non lascerà felici gli abbonati alla pay-tv (probabilmente nemmeno Eurosport, visto che secondo La Gazzetta dello sport quasi l’80% degli ascolti arrivavano da lì), che adesso dovranno “ spostarsi ” altrove per guardare alcuni eventi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurosport e Sky si separano: cosa cambia per tennis e ciclismo, ma anche per le Olimpiadi

