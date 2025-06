Europeo U21 l’Inghilterra batte l’Olanda | Rensch e Salah Eddine eliminati

In un emozionante duello europeo under 21, l’Inghilterra ha battuto l’Olanda 2-1, eliminando Rensch e Salah-Eddine, entrambi romani. Mentre il calciomercato catalizza l’attenzione, le azioni in campo non si fermano: l’Europeo si avvicina alle sue fasi decisive, regalando spettacoli e sorprese. La partita ha confermato la loro forza e determinazione, lasciando gli appassionati già proiettati alla prossima sfida che deciderà chi accederà alla finale.

Se è vero che il calciomercato sta rubando la scena, è altrettanto lecito ricordare che le azioni di campo proseguono. L'Europeo U21 si avvicina sempre di più alle sue battute finali, con la prima delle due semifinali che si è giocata alle ore 18:00. Stiamo parlando del match tra l'Inghilterra e l'Olanda, che può contare sui romanisti Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine. L'incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore della Nazionale dei Tre Leoni, che stacca quindi il pass per l'ultimo atto della competizione dove attenderà la vincente della partita fra Francia e Germania. Succede tutto, di fatto, nel secondo tempo.

