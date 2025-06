Europei per nazioni Bergamo da record | cinque orobici in azzurro a Madrid

L’atletica italiana brilla a livello continentale: a Bergamo, cinque talenti orobici si preparano a conquistare il palcoscenico europeo di Madrid. Con Marta Zenoni pronta a puntare al podio nei 1500, gli staffettisti Alessia Pavese e Roberto Rigali, il mezzofondista Sebastiano Parolini e Gaia Colli nei 3mila siepi, la squadra azzurra promette emozioni e record. Il countdown è iniziato: il sogno di medaglie europee è più vivo che mai.

