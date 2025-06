Europei Francia | dopo Gobert anche Wemby dà forfait E intanto medita in un tempio Shaolin in Cina

Dopo il forfait di Gobert agli Europei in Francia, anche Wembanyama si vede costretto a rinunciare, mentre medita nel tempio Shaolin in Cina. Il talento degli Spurs, alle prese con una trombosi alla spalla destra, cerca nella spiritualità e nelle arti marziali una via per ritrovare forza e equilibrio. In un mondo che corre veloce, talvolta è nel silenzio e nella riflessione che si scoprono le risposte più profonde.

Il lungo degli Spurs è reduce da un trombosi alla spalla destra. In questi giorni è in ritiro spirituale in un luogo rinomato per la sua associazione con le arti marziali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europei, Francia: dopo Gobert anche Wemby dà forfait. E intanto medita in un tempio Shaolin in Cina

In questa notizia si parla di: europei - francia - gobert - wemby

Medagliere Europei scherma 2025: Francia già in fuga - Da sabato 14 a giovedì 19 giugno, Genova si trasforma nella capitale europea della scherma, ospitando i Campionati Europei 2025.

Europei, Francia: dopo Gobert anche Wemby dà forfait. E intanto medita in un tempio Shaolin in Cina; Victor Wembanyama non giocherà gli Europei 2025 con la Francia; Monterrey vs Inter: data, orario, live streaming e come e dove vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 gratis su DAZN.

Francia, Victor Wembanyama out per EuroBasket: altra tegola - Dopo il forfeit di Rudy Gobert, la Francia è certa di non avere neanche Victor Wembanyama per EuroBasket 2025. Riporta pianetabasket.com

NBA, niente Eurobasket per Wemby: continuerà a recuperare dal problema alla spalla - La notizia era nell’aria da qualche settimana e oggi è stato ‘Le Parisien’ a darne conferma: Victor Wembanyama non giocherà a Eurobasket 2025. Come scrive sport.sky.it