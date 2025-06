Europei di lotta olimpica a Caorle si parte con gli under 15

L’attenzione degli appassionati di lotta olimpica si accende a Caorle, dove da mercoledì 25 a sabato 28 giugno si svolgono i Campionati Europei U15. Questi quattro giorni di emozioni promettono momenti di pura adrenalina e talento giovane, consolidando la città come cuore pulsante di questa disciplina. Un’occasione imperdibile per scoprire le future stelle della lotta europea, che porteranno con sé entusiasmo e passione nel mondo sportivo.

La lotta olimpica è protagonista a Caorle: da mercoledì 25 a sabato 28 giugno, il PalaMare “Valter Vicentini” ospita i campionati europei U15, primo dei due grandi eventi giovanili della lotta olimpica organizzati quest’anno dalla Fijlkam. Quattro giorni di intense competizioni e spettacolo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

